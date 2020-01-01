سولشاير يدافع عن دي خيا وينتقد أداء مانشستر يونايتد السابق

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يدافع عن لاعبه دافيد دي خيا، وينتقد أداء فريقه في الموسم الماضي أمام توتنهام.

دافع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن لاعبه دافيد دي خيا نجم الشياطين الحمر بعد مباراة الفريق أمام نظيره توتنهام في الجولة الـ 30 من عمر الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير بعد المباراة، وهاجم فيها أداء الفريق أمام الفريق نفسه في العام الماضي بنفس الملعب.

وقال سولشاير: "لقد كنت أشعر بالثقة أننا نستطيع أن نقدم مباراة جيدة على المستوى البدني بوجود خمسة تغييرات، وعلمت أننا سننهي المواجهة بشكل قوي".

المزيد من الفرق

مورينيو: سيطرنا على مانشستر يونايتد، والحكم أخطأ

وأضاف: "أنا أعلم مدى الجودة التي أمتلكها في صفوف فريقي، نحن الآن أفضل مما كنا عليه في الموسم السابق أمام توتنهام عندما عانينا ضدهم".

وأردف عن تعليقات روي كين حول لاعبه دافيد دي خيا: "روي صديق شخصي لي ولا أعتقد أنه كان يستطيع إيقاف تلك الكرة أيضًا لو جاءت أمامه، ورد فعل دي خيا لاحقًا كان جيدًا".

وأردف: "دائمًا سيكون هناك الكثير من الحديث عن النجوم الكبار، بول بوجبا أظهر مستويات جيدة وساهم في صناعة الفرص بعد مشاركته، وفاز لنا بركلة الجزاء، فقط أريد منه أن يتأقلم أكثر".

وكان دي خيا قد تسبب في الهدف الأول لتوتنهام بعدما أخطأ في التصدي لكرة ستيفين بيرجوين، كما شارك بوجبا كبديل وحصل على ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التعديل للشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.