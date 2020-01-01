سولشاير يدافع عن دي خيا ويحذر من شيفيلد يونايتد

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يدافع عن لاعبه دافيد دي خيا ويحذر من صعوبة مواجهة شيفيلد يونايتد.

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره شيفيلد يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بالمواجهة، ودافع خلالها عن لاعبه دافيد دي خيا ضد الانتقادات التي يتم توجيهها له مؤخرًا.

وقال سولشاير: "بالرغم من أننا جميعًا لدينا العديد من الأمور الأخرى لتشغل بالنا إلا أنني سعيد للغاية بتجديد مكتومناي لعقده ولمعرفة أنه متواجد ضمن مستقبل الفريق".

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وأضاف: "هو يقوم بالكثير من العمل الرائع منذ أن انضممت للفريق، وكان أحد أهم الأفراد هنا، وبمساعدته خلال السنوات المقبلة سيضيف الكثير لنا".

وتطرق عن لقاء الدور الأول: "نحن نتطور بشكل مستمر، ونلعب تلك المباراة أمام خصم مختلف عن ذلك الذي واجهناه من قبل، في ملعبهم كانت الجماهير تساعدهم، لنأمل بتقديم ما هو أفضل هذه المرة".

وأردف عن العودة لأولد ترافورد: "نحب اللعب على هذا الملعب أمام الجماهير الاستثنائية، واللعب دون جماهير مختلف ويمنح الفريق الكثير من التحديات جديدة، لكن بكل تأكيد فيه بعض الصعوبة".

وأكمل دفاعًا عن دي خيا: "هو حارس المرمى الأفضل في العالم وفي آخر سبعة لقاءات تلقى هدفين فقط أمام تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام وذلك الهدف ضد إيفرتون لا يمكن لأي حارس أن يوقفه، لقد كان هنا منذ حوالي عشر سنوات وأمن لنا الكثير من الانتصارات".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يدخل تلك المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.