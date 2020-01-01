سولشاير يخطط للمستقبل مع مانشستر دون القلق حول منصبه

يبدو أن سولشاير لا يخشى على وظيفته

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لن يسعى إلى حل سريع لمشاكل الفريق في حال شعر بأن تلك الحلول ستؤثر على خطته المستقبلية.

مانشستر يونايتد ارتبط اسمه بعدد من اللاعبين للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، منهم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي.

سولشاير أضاف أنه سيظل يخطط للمستقبل رفقة مانشستر، وسيحاول دائماً النظر إلى المدى البعيد ولن ينظرظ للمشكلات الصغيرة حتى لو كلفه هذا الأمر وظيفته.

واعترف النرويجي في تصريحات قبل مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي، أنه يبحث بعض الحلول السريعة لحل مشاكل الفريق ولكن نافذة الانتقالات الشتوية لا تسمح بالتوسع في التعاقد عكس انتقالات الصيف.

ويصمم سولشاير على التعاقد مع لاعبين شباب ليكونوا مستقبل للنادي، ويرفض المغامرة والتعاقد مع لاعبين يتقدموا في العمر على حد وصفه.

وتابع: "علينا أن ندرس ما نحتاجه ونوعية اللاعبين الذين نحتاجهم في المستقبل وعدم النظر إلى الاستنجاد بأي لاعب يتم طرح اسمه في السوق لإنقاذ وضع الفريق علينا التأني".

وأردف: "لن أحمي نفسي سأقوم بما يناسب النادي، ولن أنظر إلى وظيفتي وحمايتها، أنا أضع كامل تركيزي في مستقبل النادي بعد عدة سنوات من الآن، أنا أعمل في مانشستر يونايتد وليس لي".

واختتم: "لدي مباحثات مستمرة مع إد وودوارد حول اللاعبين الذي نحتاجهم في النادي في الفترة القادمة، وسنحاول الاستقرار على احتياجتنا على المدى القصير في يناير والمدى الطويل في الصيف المقبل، أنا لست قلق على مستقبل النادي بكل تأكيد".

مانشستر يونايتد كان قد خسر أمام جاره مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كارباو".