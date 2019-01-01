سولشاير يحدد موعد عودة بول بوجبا لتشكيلة مانشستر يونايتد

جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد عودة بول بوجبا من الإصابة في مواجهة روشديل بالكأس وأرسنال بالدوري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اولي جونر سولشاير المدير الفني للفريق مانشستر يونايتد أن نجمه الفرنسي بول بوجبا سيعود للمشاركة من جديد أمام نظيره روشديل في الكأس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن مشاركة اللاعب ستكون لدقائق أمام روشديل على أن يكون بشكل كامل أمام أرسنال.

وقال سولشاير: "بول بوجبا سيحصل على بعض الدقائق أمام فريق روشديل في الكأس على الأغلب لكن من الأكيد أنه سيكون جاهزًا لمواجهة أرسنال".

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ويستعيد مانشستر يونايتد أيضًا اللاعب مايسون جرينود الذي كان قد تغيب عن مباراة الفريق يوم السبت بسبب الإصابة بعدما قدم مستوى مميزًا أمام أستانا في الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

ويغيب عن المباراة اللاعب ماركوس راشفورد الذي تم تغييره بعد ساعة من بداية مواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن مواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة أمام وست هام كانت قد انتهت بخسارة الشياطين الحمر بهدفين نظيفين.