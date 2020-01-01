سولشاير يُبشِّر جماهير مانشستر يونايتد بشراكة نارية بين فيرنانديش ومارسيال

أنباء عظيمة لجمهور المانيو..

أعرب أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن آماله في تكوين شراكة مزدهرة بين الوافد الجديد برونو فيرنانديش وأنتوني مارسيال، معتبرًا أنه ثمة تفاهم قد حدث بينهما خلال التدريبات الأخيرة للشياطين الحمر.

وانضم فيرنانديش إلى أولد ترافورد في يناير الماضي مقابل 50 مليون جنيه استرليني قادمًا من سبورتينج لشبونة، وخلال المباريات القليلة التي خاضها قبل توقف كورونا كان أكثر نجوم المانيو بروزًا وتألقًا.

وبدا أن طاقة وإمكانات الدولي البرتغالي قد أذهلت زملائه الجدد وخاصةً مارسيال، فالفرنسي سجل في ثلاث من آخر 4 مباريات خاضها يونايتد قبل التوقف، ليكون بذلك قد أحرز 16 هدفًا في 34 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم.

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العالم يستعد لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى في 17 يونيو المقبل، ويأمل سولشاير في أن تستمر ثنائية فيرنانديش ومارسيال في التألق خلال المباريات المتبقية من هذا الموسم العصيب.

المدرب النرويجي في تصريحات للصحافة قال "لقد مر أنتوني بموسم صعب مع الإصابات ولكنه بدأ بصورة جيدة حقًا وكذلك يُنهيه بنفس الشكل، حسنًا الموسم لم ينته بعد، ولكنه كان جيدًا في الآونة الماضية".

كما أضاف "مارسيال وفيرنانديش تقاربا معًا بصورة واضحة، لذلك نأمل في أن تزدهر هذه الشراكة".

وأتم "كنا نعلم مدى جودة فيرنانديش عند التعاقد معه، وعلمنا أنه سيكون له تأثير فوري، ولكنك لا تعرف أبدًا مدى تأقلم لاعب أجنبي في بلد غريبة، غير أنه فعلها كما لو أنه بطة عادت إلى الماء".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج بفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، كما أن الفرصة لا تزال سانحة لكتيبة سولشاير للخروج ببطولة هذا الموسم في ظل مشاركتها في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.