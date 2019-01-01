سولشاير: نفتقد جيل التسعينات وأجهز بوجبا لليفربول

تعرف على تصريحات سولشاير حول أزمة مانشستر يونايتد وإصابة بوجبا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنّ الفريق بحاجة إلى معايير نجاح جيل التسعينات كاشفًا عن تطور إصابة بول بوجبا.

بوجبا غاب عن لقاء ألكمار في الدوري الأوروبي ولن يشارك مع منتخب فرنسا للإصابة.

وقال المدرب النرويجي في تصريحات صحفية: "نحن لسنا في التسعينات الآن، لقد كانت مرحلة مختلفة وطريقة بناء الفريق سارت بصورة مختلفة عن هذه الأيام".

وتابع: "لا أعرف كيف يرانا الخصوم، كل ما أثق فيه هو أننا بحاجة إلى التطور وحينما لا نقدم مستوى جيد أعرف أنّ هناك مشكلة ويجب علينا إيجاد حل لها".

صاحب الـ 46 عامًا أكد أنّه لا يوجد فرق كثيرة تعتمد على الشباب مثل مانشستر يونايتد مؤكدًا أنّ الهدف بناء فريق للمستقبل.

وحول إصابة بوجبا، علّق سولشاير: "لا أعتقد أنّه سيلعب يوم الأحد، كما أنّ هناك فترة توقف دولي تستمر 10 أو 14 يومًا وهي فرصة جيدة له للراحة".

وأردف: "هدفي أن يكون جاهزًا لمباراة ليفربول ولن أخاطر بإشراكه في أي لقاء دون أن يكون في أفضل أحواله البدنية".

واختتم: "لا أعرف من سيعود من الإصابة ويخوض مباراة نيوكاسل، سوف نراقب أداء اللاعبين ونحدد الأمر في تدريبات السبت".

جدير بالذكر أنّ فريق الشياطين الحمر يعاني من غياب إيريك بايلي وتيموي مانساه وفيل جونز ولوك شاو وآرون وان بيساكا وأنطوني مارسيال.