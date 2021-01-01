سولشاير: نتفاوض مع بوجبا وكافاني، ونستفيد من وجودهما في مانشستر يونايتد

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يتحدث عن أهمية الثنائي إدينسون كافاني وبول بوجبا.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على أهمية وجود الثنائي إدينسون كافاني وبول بوجبا في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية له، أكد خلالها أن مانشستر يونايتد يتفاوض من أجل استمرار الثنائي، نظرًا للاستفادة الكبيرة منهما.

وقال سولشاير: "نحن في محادثات مع إدينسون كافاني في الوقت الحالي، هو مهاجم من طراز رفيع، ودعونا نرى ما الذي سيقرر أن يفعل".

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وأضاف: "نحن نريد فريقًا يستطيع المنافسة، ولهذا نحن في حاجة لمهاجم يستطيع تسجيل الأهداف، لذلك نحن نبحث الأمر الآن".

وأردف: "الجميع في الفريق بما فيهم بوجبا يركز على تقديم أفضل ما لديهم في الموسم الجاري، لا أعتقد أن أي شخص لديه الطاقة للتعامل مع تلك التكهنات".

وأكمل: "بالطبع هناك محادثات ومناقشات، فعندما ترى بوجبا يلعب بالطريقة التي لعب بها أمام ميلان فهذا يظهر كيف أنه يهتم بالفريق، وكم يستمتع معنا، وأننا نستطيع الاستفادة من تواجده هنا".

جدير بالذكر أن عقد بول بوجبا في صفوف مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني قدرته على الرحيل مجانًا في صيف 2022.