مكتوميناي: أحلم بالفوز بالبطولات مع مانشستر يونايتد

لاعب الوسط الاسكتلندي يعيش الفترة الأبرز في مسيرته مع الشياطين الحمر

أكد سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد، على طموحه ورغبته الكبيرة في الحصول على البطولات مع النادي الإنجليزي بالمستقبل القريب.

مكتوميناي دخل التشكيل الأساسي للمدرب أولي جونار سولشاير هذا الموسم، وأصبح من ضمن الأعمدة الأساسية للشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.

صاحب الـ23 سنة يعتبر هو اللاعب الأبرز بمانشستر هذا الموسم، ليكشف عن الخطوة القادمة التي يسعى لها مع فريقه.

وقال مكتوميناي في تصريحات صحفية:"الكثير من الناس لديهم آراء مختلفة، ولكني لا أهتم ولا أفكر فيها كثيراً، أحاول تقديم كل ما لدي بكل مباراة، وهذا ما حرصت على فعله منذ تواجدي بالفريق الرديف".

وأضاف:"المدرب قالها لنا بصراحة، اللاعب الأجهز والأفضل من هو سيشارك بكل بساطة، الرسالة كانت للجميع وليس للاعبين الشباب فقط".

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وتابع:"سولشاير يؤمن بقدرتنا على تحقيق البطولات، وأتمنى أن نفعل ذلك الموسم القادم معه، لأنه حلم حياتي دائماً كان الفوز بالألقاب وخوض هذه التجربة مع مانشستر بالتحديد".

يذكر أن مكتوميناي لعب 18 مباراة مع مانشستر يونايتد بجميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفاً آخر.