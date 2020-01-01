سولشاير: مباراة ليستر سيتي لن تحدد نجاح موسم مانشستر يونايتد من عدمه

أصر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير على أن النتيجة ضد ليستر سيتي يوم الأحد لن تكون "نهاية المسيرة "، حيث يتطلع إلى ما بعد المراكز الأربعة الأ

أصر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير على أن النتيجة ضد ليستر سيتي يوم الأحد لن تكون "نهاية المسيرة "، حيث يتطلع إلى ما بعد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن مانشستر يونايتد سيواجه ليستر سيتي اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

حيث يسعى مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث للتأهل لدوري أبطال أوروبا، ويمتلك 63 نقطة بالتساوي مع تشيلسي وبفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي .

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ويرى سولشاير أن ضمان مكان فريقه في البطولة سيكون خطوة نحو مطاردة ليفربول حامل اللقب ومانشستر سيتي.

وقال النرويجي، مدرب مانشستر يونايتد الذي بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ الموسم الأخير الذي قاده أليكس فيرجسون في 2012-2013 : " مهما حدث ، لن تكون نهاية المسيرة لأننا ما زلنا بحاجة إلى اللحاق بالفريقين".

وتابع "إنها ليست أهم مباراة في الموسم ، إنها فقط المباراة التالية ، ويمكنك أن تسأل أي شخص في كرة القدم ، المباراة التالية هي الأهم دائمًا".

وواصل "لن تحدد النتيجة موسمنا لأنه كان لدينا بالفعل العديد من اللحظات الحاسمة هذا الموسم. قدم برونو فيرنانديش فرقًا كبيرًا ، وأعتقد أن لياقتنا العامة وقوتنا العقلية أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه في الموسم الماضي ".

يأمل صاحب الـ47 عامًا في الفوز اليوم لإنهاء البطولة وهو يحتل مركزًا في المراكز الأربعة الأولى .

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وقال لشبكة سكاي سبورتس: "سيكون ذلك بمثابة دفعة جيدة للفريق ليحتل المركز الثالث".

وأتم "أعرف منذ أكتوبر ، بعد هذا التوقف الدولي ، أننا حصلنا على ثالث أكبر عدد من النقاط في الدوري".

ويرى هاري ماجواير إن مانشستر يونايتد لن يقبل بالتعادل في مواجهة فريقه ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

حيث قال ماجواير في تصريحات له لقناة مانشستر يونايتد: "لن نذهب إلى ليستر ونلعب من أجل التعادل ، هذا أمر مؤكد".

وتابع "سنخوض المباراة ونريد الفوز بها. نريد الحصول على النقاط الثلاثة ؛ سنتعامل معها كما نلعب في مباراة أخرى".

وأضاف "نحن في المركز الثالث في الدوري وهذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه بنهاية البطولة ".

ويواصل اللاعب الإنجليزي إنجازه الخاص، .ولم يفوت صاحب الـ 27 عامًا دقيقة من اللعب في الدوري في أول موسم له في أولد ترافورد ، وهو حريص على الحفاظ على سجله بنسبة 100%.

وأكمل حديثه قائلًا: "أمسكوا الخشب إن استطعت أن ألعب مباراة الأحد وأفعل ذلك (لعب كل مباريات الفريق في الدوري الممتاز كاملة)".

واختتم "من المهم أن يلعب المدافع الجيد كل مباراة. لقد فعلت ذلك مرة واحدة في مسيرتي المهنية ، في ليستر في موسمي الأول حيث لعبت كل دقيقة من كل مباراة ، وكان من الرائع ، أمسكوا الخشب ، أنني بقيت خالي من الإصابات ولم ألتقط أي إيقاف بسبب إنذارات أو طرد هذا الموسم ".