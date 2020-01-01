سولشاير: ما يتعرض له اللاعبون ليس من العدل

ما هو رأي مدرب مانشستر يونايتد في مسألة تخفيض الأجور؟

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إنه من غير العادل اللوم الزائد الذي يتعرض له لاعبو كرة القدم بسبب قضية الأجور والأموال.

و قرر نادي مانشستر يونايتد عدم تخفيض رواتب موظفيه خلال فترة توقف النشاط حفاظًا على اقتصاديات النادي في لافتة إنسانية مميزة.

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وكان فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز وأغلب الدوريات الأوروبية، وسط مستقبل مجهول ينتظر استكمال المسابقات.

وحول ذلك، قال سولشاير إنه يستغرب من الحملة التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم باعتبارهم هدفًا سهلًا للجميع مما يعرضهم للانتقادات غير العادلة.

وأضاف: "المناقشات تدور بين اللاعبين والأندية من أجل الوقوف على الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم، أي نوع من المساهمة التي سيقدمونها سيكون شيئًا رائعًا منهم"

وتابع: " ليس من السهل على أي شخص أن يقدم تنازلات والجميع يعرف ذلك جيدًا، واستدعائي ليس عادلاً بالنسبة لي، كيف سأطالب أي شخص بتخفيض أجره"

— Goal (@goal) April 6, 2020

وقال مانشستر يونايتد من خلال بيان رسمي إنه سيقوم بدفع المرتبات كاملة لموظفيه خلال هذه الفترة ولن يقوم بتخفيض نسبة منها بسبب الخسائر الاقتصادية.

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يذكر أن العديد من أندية كرة القدم وكذلك اللاعبين قد قاموا بتخفيض رواتبهم من أجل عدم تشريد عمال وموظفي الأندية خلال فترة التوقف.