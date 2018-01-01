سولشاير: ما حدث قد حدث.. الكل يبدأ من جديد

المقابلة الأولى لسولشاير كمدرب لمانشستر يونايتد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أجرى أولي جونار سولشاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد مقابلته الأولى مع قناة النادي الرسمية.

وقال سولشاير:"أشعر كأني عدت للديار، من الجيد رؤية الجميع مجدداً. لدي 6 أشهر وسأستمتع بالرحلة. الأمر يتطلب رؤية اللاعبين والجهاز الفني وبالتأكيد أن أكون على طبيعتي". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"أعلم أن النادي يبحث عن المدرب الجديد لذلك سأكون نفسي في الوقت الحالي مع الجهاز الفني، وسنجعل اللاعبين يستمتعون بكرة القدم التي يلعبونها ويتطلعون لرؤية الجماهير مجدداً".

وأوضح:"يجب أن نشاهد اللاعبين في وضعية الضغط، ولكن كم المباريات ليس مشكلة لنا لأن لدينا قائمة مذهلة، لدينا 23 أو 24 لاعباً وكلهم يملكون الجودة، والكل سيحصل على الفرصة مع هذا الكم من المباريات أمامنا، سينالون فرصة إظهار أنهم لاعبون لمانشستر يونايتد".

وتابع:"نحن في عمل يتعلق بالنتائج ونريد الفوز بالمباريات فهذا هو عملي، نريد أن نرى اللاعبين يلعبون كرة قدم بمقدورهم تطبيقها. لدينا فريق إعداد رائع بكل هؤلاء المحللين، حين وصلت هذا الصباح كانوا يشاهدون كارديف، وبالتأكيد أنا شاهدت البريميرليج ورأيت جميع الفرق لذلك لدي فكرة عنهم إلى حد ما".

وأردف:"ولكن الأمر لا يتعلق بالخصوم بل بنا، الأمر يتعلق بمانشستر يونايتد ولاعبيه ومعرفتهم لما يجب عليهم فعله، ورؤيتهم يعبرون عن أنفسهم، لذلك تركيزي الرئيسي سيكون علينا وعلى طريقة اللعب التي نريدها، وسنمنحهم بعض التفاصيل عن الخصوم".

واسترسل:"لعب المباريات هو أفضل وقت في حياتنا والمزيد من المباريات تجعل الأمور أفضل لنا، بالنسبة لي كمدرب هذا أمر رائع لأنه يمنحني فرصة المداورة ورؤية الكثير من اللاعبين، والكل يعرف في القائمة أنهم يملكون الفرصة الآن، لأنه أياً كان ما حدث فقد حدث، الكل يبدأ من جديد ونريد من اللاعبين أن يؤدوا بشكل جيد".

وعن العودة إلى أولد ترافورد قال:"كلاعب قدمت كل شيء لدي والآن أنا هنا أقود الفريق كجزء من فريق كبير يلعب لأجل الجماهير ولأجل فخرنا وتاريخنا، لأكون صريحاً هذا أمر مميز للغاية".

واختتم:"أنا جيد في التحكم بعواطفي لذلك لن أكون عاطفياً للغاية، ولكن حين عدت هنا مع كارديف في 2014 كان شعوراً غريباً للغاية أن أكون على الطرف الآخر، ولكني الآن في الجانب الصحيح ولا يمكنني الانتظار".

وكان سولشاير قد تم الإعلان عنه كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم، عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد أن ترك الفريق على بعد 11 نقطة من الأربعة الأوائل، إثر الخسارة أمام ليفربول 3-1.