سولشاير مدافعاً عن فريقه: نمتلك مجموعة رائعة

مدرب مانشستر يونايتد يرى أن فريقه يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين للعمل معهم

فيسبوك تويتر بلال محمد

دافع النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد عن لاعبي فريقه، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وتعرض الشياطين الحمر، إلى الهزيمة بالأمس من ويست هام بهدفين دون رد، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، إنهم ينفذون ما نتدرب عليه في المران".

وواصل: "هناك لحظات في المباريات، تغير النتيجة سريعاً، مثل تمريرة خاطئة، كما قلت سابقاً في طريقنا سيكون هناك الكثير من المطبات".

وتابع: "فريقنا لديه مجموعة رائعة من اللاعبين، أظهروا أنهم يرغبون في اللعب، لقد كانوا جيدين في غرفة خلع الملابس".

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وألمح سولشاير إلى أنه من الممكن عودة مارسيال وجرينوود للفريق هذا الفريق، بعد تعافيهما من الإصابة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن برصيد 8 نقاط، وبفارق عشر نقاط عن المتصدر.