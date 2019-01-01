سولشاير: مانشستر يونايتد مستعد لضغط المباريات وهذا ما أعرفه عن بوجبا

متى سيعود بوجبا من الإصابة؟

رفع مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير، شعار لا تراجع ولا استسلام قبل زيارة ملعب "فيكارج روود"، لمواجهة واتفورد في أحد الأسبوع الثامن عشر للبريميرليج.

وأصر المدرب النرويجي على أن فريقه على أتم الاستعداد لفترة ازدحام جدول المباريات، التي سيخوض خلالها ثلاث مباريات في ظرف أسبوع، وما يقرب من سبع مباريات في العشرين يومًا القادمة.

وقال لموقع النادي الرسمي "إنه لشيء رائع وأشعر أن الفريق على أهبة الاستعداد لذلك، وأعتقد أننا في حالة جسدية وعقلية جيدة لأننا نحقق نتائج جيدة، كما أننا نستعيد لاعبينا (المصابين)، وهذا يضاعف التنافس في كل المراكز.

وأضاف "اللعب هو أفضل شيء بالنسبة للاعب كرة القدم، وعندما تحصل على نتائج وعروض جيدة، فسوف تتطلع للمباراة التالية، وأعتقد أننا جميعًا مستعدون لفترة أخرى جيدة".

وعن ضغط اللعب في فترة عيد الميلاد، قال "أتذكر أنني عندما كنت في النرويج، كنت أحب التواجد في إنجلترا في فترة عيد الفصح أو عيد الميلاد، لأنه تقليد رائع، رغم أنه يتعب اللاعبين، إلا أنها ما زالت مباريات جيدة وتستحق المشاهدة".

وتابع "عندما يكون لديك مباراة في يوم البوكسينج ومباراة بعد يومين، فيمكنك إجراء تغييرات، الآن تفكيرنا منصب على واتفورد، ونعرف أننا سنلعب ثلاث مباريات في ستة أيام، وهذا أمر صعب على اللاعبين، لكنا كما قلت نحن في وضع جيد".

وعن موعد عودة بول بوجبا من الإصابة، قال "إنه تدرب مع الفريق، وسنرى الوقت الذي سيستغرقه لكي يكون لائقًا للعب مرة أخرى".

وسيخوض مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو في الثامن برصيد 25 نقطة، على بعد أربع نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.