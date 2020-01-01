سولشاير: مانشستر يونايتد لا يستحق أكثر من التعادل، وسعيد بغياب مورينيو

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يتحدث عن فوز فريقه على نظيره برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن فريقه لم يستحق حصد الثلاث نقاط في مواجهة اليوم أمام نظيره برايتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير عقب المباراة لصالح شبكة "بي تي سبورت"، وأكد خلالها أن الفريق افتقد الكثير من الأمور الهامة مؤخرًا.

وقال سولشاير: "ربما لم نكن نستحق أن نحقق الفوز في لقاء اليوم، ربما كل ما كنا نستحقه بعد ذلك الأداء هي نقطة واحدة وليس أكثر، لكن شخصية الفريق استحقت أكثر".

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وأضاف: "في الموسم الماضي أيضًا وقعنا في الكثير من التعادلات، لذلك الفوز اليوم هام للغاية بالنسبة لنا، وأنا سعيد للغاية أن جوزيه مورينيو ليس هنا اليوم حتى لا يبدأ في قياس أبعاد المرمى".

وأردف: "لقد لعبنا أمام واحد من أصعب الفرق التي من الممكن اللعب أمامهم، لا نزال في حاجة للمزيد من الحدة والقوة".

وأنهى سولشاير تصريحات عنه الفترة المقبلة وقال: "الفريق لا يزال أمامه الكثير من العمل للقيام به، لكننا سنصل للمستوى الذي نسعى له".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد بفوز اليوم حصد أول ثلاث نقاط خلال الموسم الجديد وصعد للمركز الـ13 منتظرًا بقية لقاءات الجولة.