سولشاير يكيل المديح لراشفورد ومارسيال بعد اكتساح نيوكاسل

عرض قوي من الشياطين الحمر بالبوكسينج داي

أشاد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير بالثنائي الهجومي لفريقه ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال بعد التألق في اكتساح نيوكاسل يونايتد بالبوكسينج داي.

وسجل راشفورد هدفاً ومارسيال ثنائية، وأضاف ميسون جرينوود آخراً ليفوز يونايتد على الضيوف برباعية مقابل هدف مساء الخميس بالبريميرليج.

سولشاير ينتقد البوكسينج داي

وقال المدرب النرويجي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "راشفورد من عينة بدنية، يهتم بنفسه ويعمل بقوة في صالة التدريبات، عندما تكون هكذا تحتاج فقط للشجاعة".

وأضاف: "أتذكر فتى كان يلعب معي ويجيد اللعب بالرأس أمام المرمى، ودائماً نقارن بينه وبين راشفورد، نقطة أخرى للمقارنة بين رونالدو وراشفورد عندما كانا في نفس العمر".

واستمر المدرب: "مارسيال يحتاج أن تكون الكرة بحوذته، يجب أن نغذيه بالكرات دوماً، اللاعبون نفسهم يعرفون ذلك، كدنا نسجل هدفاً مثل ذلك أمام سيتي، وكان ليكون الهاتريك له".

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وبلغ يونايتد المركز السابع بانتصاره الخميس، ويفصله أربع نقاط عن صاحب المرتبة الرابعة تشيلسي بعد انتهاء منافسات الجولة التاسعة عشر.