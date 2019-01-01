سولشاير يعترف بخطأ مانشستر يونايتد في انتقالات الصيف

مانشستر باع عدداً من اللاعبين المهمين الصيف الماضي

اعترف أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بارتكاب فريقه أخطائاً في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن أكد على صحة المنهج الذي يسلكه الفريق لاستعادة الانتصارات.

وتعرضت إدارة مانشستر للانتقادات بسبب رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وعدم ضم الفريق لبديل هجومي.

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وقال سولشاير للإعلام: "الآن نملك صورة واضحة حول كيف سيكون شكل الفريق في يونيو المقبل، نتمنى أن ننجز معظم ذلك في أقرب وقت".

وأضاف: "قدوم ماجواير ورحيل لوكاكو حدثا في وقت متأخر، الآن نملك خطة، معظم من أقابلهم لا يخبرني أنني يجب أن أغير الأمور، يرون العمل الذي نقوم به".

وأكمل النرويجي: "لا يمكنني أن أخبر الإدارة كيف تدير النادي، الجميع يعرف أن الاستمرارية مفتاح رئيسي للنجاح، بعض الأندية لديها صبر أكثر من أخرى".

وختم: "مان يونايتد يملك خطة ونتمنى أن تتحقق النتائج سريعاً، نحن في الطريق الصحيح، النادي يملك قيم ومعتقدات ونتخذ القرارات معاً، النتائج تغير الحالة لوضع إيجابي، الكلام لا يكفي".

مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.