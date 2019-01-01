سولشاير يسخر من مانشستر سيتي ويساند سمولينج ضد كوريري

ديربي مرتقب في مانشستر السبت

وصف أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، الجار سيتي بأنه أفضل فريق في إنجلترا، وذكر ساخراً أنه سعيد أن الديربي الآن يُلعب سنوياً وليس كما كان الحال بالماضي.

ويحل يونايتد ضيفاً على ملعب "الاتحاد" مساء السبت ليقابل بطل النسخة الماضية من البريميرليج بالديربي الأول للمدينة هذا الموسم.

وقال سولشاير بالمؤتمر الخاص بالمباراة: "على الأقل الآن يُلعب اللقاء كل عام، لقد عشت وقتاً طويلاً قبل أن ألعب أول ديربي لي، الأمر تغير ومانشستر سيتي الآن أفضل بكثير".

وأضاف: "الكرة عموماً تغيرت، أصبحت أكثر تكتيكية وعنصر القوة البدنية والذهنية أصبح أعلى، الديربي يبقى لقاء خاص للجمهور ولكن لا يهم عن أي لقاء آخر، وسنواجه أفضل فريق في إنجلترا الآن".

وواصل النرويجي: "نحتاج للاستمرارية وإعادة تقديم نفس الأداء أمام توتنهام في الاتحاد لنكتسب الثقة، البريميرليج دوري صعب، لا يهم الخصم، وميزة للدوري أن تجد سيتي، ليفربول، وليستر بذلك المستوى".

وعرج المدرب على الأزمة المثارة في إيطاليا بخصوص لاعبه كريس سمولينج: "تواصلنا معه ونسانده هو ولوكاكو، هذا أسخف عنوان لصحيفة يمكن أن تراه، لا نرى أشياء مشابهة هنا، ويجب القضاء على تلك الظاهرة".

وأتبع: "سمولينج سيعود لنا، كان يحتاج للتغيير، وأحياناً الأمور تتحسن بتغيير الأجواء أو العكس، ولكنه شخص يحب التحديات، نريده أن يكون سعيداً".

وكيله: راشفورد سبب رحيل لوكاكو عن مانشستر

وعن الإصابات: "لم نحصل على وقت كافي للراحة، بالأمس لم نتدرب، واليوم نحضر للقاء، اللاعبون يشعرون بالتعب، مارسيال أتمنى أن يخوض جزء من المباراة، ولكن صعب أن يبدأ، بينما بوجبا ربما يعود كما وعدت قبل نهاية 2019، لقد عاد للتدريب على العشب".

وحول تألق مهاجمه ماركوس راشفورد: "لا أعرف كيف أضاع الكرة أمام فيلا، ولكنه سجل 10 في آخر 11، أصبح يسجل بشكل مستمر ويصنع الفرص ويتواجد بالأماكن الصحيحة، أمام سبيرز كان رائعاً وأتمنى أن يتكرر الأمر".

واستعاد يونايتد مساء الأربعاء سكة الانتصارات بعد فوزه على توتنهام ومدربه القديم جوزيه مورينيو بنتيجة هدفين مقابل واحد.