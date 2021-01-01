سولشاير: لم أقصد التقليل من احترامي لليفربول، وعلينا الاستمرار!

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد على احترامه الكبير لليفربول رغم تصريحاته الأخيرة.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على احترامه الكبير لنظيره ليفربول قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي لناديه، وأكد خلالها أن تصريحاته في الأسبوع الماضي لم يكن يقصد أن يقلل بها من احترامه للريدز.

وقال سولشاير: "ليفربول لا يزال يلعب بشكل جيد، لقد قلت أن مواجهتهم في الأسبوع الماضي كان توقيتها مثاليًا لكنني لم أقصد ألا أظهر لهم الاحترام".

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وأضاف: "لقد كانت الوقت مثاليًا بالنسبة لنا، لقد كنا في حالة جيدة ولدينا الكثير من الثقة والاستمرارية، وشعرنا أننا نستطيع تحقيق الفوز في اللقاءات خارج ملعبنا".

وأردف: "ليفربول سيسعى للصعود في الكأس، صحيح إنهم خلفنا في الدوري الإنجليزي بعدد من النقاط لكن في النهاية هم أحد فرق القمة".

وأكمل: "أمامنا أربعة لقاءات على ملعبنا بعد ثلاث مباريات خارجه، لقد كانت النتائج جيدة، لكن علينا أن نستمر في تقديم الأفضل".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بعد مرور 19 جولة، ويحل ليفربول في المركز الرابع بـ 34 نقطة.