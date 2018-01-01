سولشاير: كرة القدم سهلة إذا كان لديك لاعبين جيدين

النرويجي يعترف بدور روني أيضًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني النرويجي، أولي جونار سولشاير، بأداء لاعبي مانشستر يونايتد في أول لقاء تحت قيادته للشياطين الحمر، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وحقق مانشستر يونايتد، فوزًا عريضًا على حساب كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف، في ختام مباريات اليوم من الجولة الـ18، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سولشاير قال في حديثه لـBT سبورت عقب نهاية اللقاء: "كرة القدم سهلة، إذا كان لديك لاعبين جيدين، لدي مجموعة رائعة من اللاعبين وقدرات غير متوقعة".

"ماذا تقول يا مورينيو؟" 🗨️ pic.twitter.com/2Z6caurUF4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

وتابع عن تدريبه لأحمر مدينة مانشستر: "لقد وصلت مساء الأربعاء، وكان لدي فقط الخميس والجمعة للقاء اللاعبين، واين روني تحدث معي وأعطاني بعض النصائح، ولذلك فالأمر يعود له، لقد قال لي أجعلهم يلعبون كرة القدم وسيستمتعون وسترى مانشستر يونايتد".

وعن ما حاول تغييره في الفريق: "لقد حاولت في الحصة التدريبية أمس، أن يتقدم يونج وشاو للزيادة الهجومية، وهو ما سار بشكل جيد اليوم، أن معدل عملك هو أسهل ما يمكن العمل عليه، يتوقف على اللاعبين وتطبيقهم له".

وواصل عن أداء الفريق: "إذا لعبنا كل المباريات بتلك الطريقة وهو ما أريده، باللعب الجماعي وللأمام سأكون سعيدًا".

أما عن الأداء الدفاعي: "اعتقد أن قلبي الدفاع والظهيرين كانا رائعين اليوم".

وعن الفارق مع مراكز دوري أبطال أوروبا: "سنخوض مباراة تلو الأخرى، كان لابد من حصد 8 أو 9 نقاط سابقًا، لكننا سنسير خطوة بخطوة في الوقت الحالي".

وانهى النرويجي: "أنا فخور وأشعر بالتواضع لما قدمه الجماهير لي، الأمر كان عاطفيًا، لكن علينا البدء والمُضي قدمًا".

