سولشاير: كافاني سيتجاوز الأزمة، وأمامنا الكثير قبل سوق الانتقالات

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يتحدث عن مواجهة فريقه ضد باريس سان جيرمان وأزمة إدينسون كافاني الأخيرة وسوق الانتقالات.

أكد أولي جونار سولشاير أن لاعبه الأوروجوياني إدينسون كافاني لم يكن يتعمد الإساءة لأي شخص بالرسالة الأخيرة التي نشرها قبل ساعات.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتطرق خلاله للحديث عن عدة أمور منها المنافسة على الدوري الإنجليزي ومركز المهاجم الأساسي وسوق الانتقالات.

وقال سولشاير: "تواصلنا مع كافاني وهو حزين للغاية بسبب ذلك الخطأ الذي قام به، رغم ذلك لم يكن يتعمد أن يسيء لأي شخص، كل ما في الأمر كان مجرد تحية لأحد الأصدقاء، وتلك الكلمة تستخدم بشكل مختلف في أوروجواي، نحن ندعمه وندعم جهود الاتحاد الإنجليزي لمكافحة التمييز، وأنا متأكد أنه تعلم من ذلك الخطأ".

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وأردف: "مواجهة باريس سان جيرمان ستكون مميزة لكافاني، سيمحنه ذلك الطاقة بالرغم من الحادثة الأخيرة، لكنه سيتوجب عليه أن يضعها جانبًا ويركز على المباراة".

وأضاف عن حال الفريق والتدريبات: "التدريبات الجماعية اليوم كانت مذهلة، الجميع أراد أن يتواجد بشكل قوي والكل يسعى للظهور في التشكيل الأساسي".

وأكمل عن المواجهة: "كلما أنهينا المجموعة مبكرًا كان ذلك جيدًا بالنسبة لنا، سنلعب المباراة بطريقتنا وسنهاجم وندافع جيدًا وعقليتنا ستركز على الفوز بها".

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وتطرق للحديث عن إرلينج هالاند: "سيكسر أرقامي التهديفية بمنتهى السهولة، هو يقدم مستويات عظيمة وجزء مني يشعر بالفخر بما يقدمه، أنا متأكد أنه سيحرز الكثير من الأهداف في دوري أبطال أوروبا".

وقال عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي: "تلك الأمور تعرفها من أول ثمانية أو عشرة أسابيع، تخلفنا في النقاط عن القمة لكن ربما نعود في مارس أو أبريل، علينا الآن فقط التحسن والتركيز على التطور وعلى دوري أبطال أوروبا من أجل تصدر مجموعتنا، وفي النهاية أنا مؤمن بقدرة الفريق على تقديم مستويات ونتائج أفضل من الموسم الماضي".

وتحدث عن مركز المهاجم الأساسي: "لا أعتقد أن التنافس بين كافاني ومارتيال فقط، هناك راشفورد وميسون وغيرهم، بينما هناك مركز واحد فقط".

وأنهى كلماته عن سوق الانتقالات: "ها نحن ندخل لمباراة هامة ضد باريس سان جيرمان والكل يتحدث عن السوق، لا أعتقد أنني يجب أن أعلق على ذلك الآن، سنرى أين نحن في يناير ووقتها سنحدد كل شيء".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يدخل لقاء باريس سان جيرمان في صدارة مجموعته برصيد تسع نقاط لكنه لم يحسم التأهل بعد حيث يحتل الفريق الفرنسي ومعه لايبزيج المركزين الثاني والثالث بست نقاط.