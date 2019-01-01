سولشاير: قدمنا أفضل ما لدينا ومنزعج من الهدف الذي تلقيناه

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يؤكد على انزعاجه من الهدف الذي تلقاه فريقه أمام مانشستر سيتي رغم الفوز.

أعرب المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير بعد المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير: "الفريق كان جيدًا اليوم وكان علينا تقديم أفضل ما لدينا أمام واحد من أفضل الفرق في العالم بالوقت الحالي لقد كانت ليلة رائعة بالنسبة لنا".

ووكر: لا يمكن لوم جوارديولا وليفربول كالنار

وأضاف: "لقد دافعنا بشكل جيد للغاية لذلك شعرت بالانزعاج من اهتزاز شباكنا من ركلة ركنية، المشكلة أن الركنيات ليست أفضل نقاط القوة لديهم".

وأكمل: "دي خيا هو الحارس الأفضل في العالم ودومًا نتوقع منه أفضل المستويات، ومؤخرًا بدأ يعود لما تعود عليه في السنوات الماضية".

وأردف عن الاهانات العنصري: "على من يقوم بتلك الأمور أن يخجل من نفسه، تلك الأشياء غير مقبولة وأتمنى ألا يشاهد كرة القدم من جديد".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فاز اليوم بهدفين لهدف وحيد وهو الانتصار الثاني على التوالي للفريق بعد الفوز أمام توتنهام بنفس النتيجة