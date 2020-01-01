سولشاير: قدمنا أفضل أداء أمام مانشستر سيتي ولم نحقق النتيجة الأمثل

تصريحات سولشاير بعد ديربي مانشستر

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن فريقه نجح في تقديم أفضل أداء ممكن ولكنه يشعر بالأسف لأنه لم يحقق أفضل نتيجة..

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة ديربي مانشستر في قمة الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة لم ترقَ إلى المستوى المطلوب.

مانشستر يونايتد كان يسعى للفوز على ضيفه من أجل مواصلة الصحوة المحلية ومداواة الجراح الأوروبية بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء الماضي.

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وعقب المباراة قال سولشاير في تصريحات إلى قناة سكاي سبورتس: "في الوقت الذي قضيته والمواجهات التي لعبناها أمام مانشستر سيتي كان هذا أفضل أداء لدينا. ليس أفضل نتيجة بل أفضل أداء"

وأضاف: "كانت مباراة صعبة للغاية، أعلم أننا تغلبنا عليهم عدة مرات الموسم الماضي لكن تلك كانت مباريات مختلفة. لقد مروا ببضع لحظات كبيرة"

وتابع: "الفريقان كانا جيدان، من الناحية التكتيكية، كنا نعلم أنهما سيواجهاننا ببعض المشاكل ولكننا كنا ممتازين من الناحية الدفاعية. أنا سعيد بالشكل الدفاعي. ولكن مع الكرة لم نخلق الكثير كما أردنا"

وأردف: "ربما كانت لديهم اللحظات الأكبر في اللعب المفتوح. يجب أن يكون الجميع سعداء بالتعادل، لقد أردنا استخدام دفعة الخروج من الأبطال لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة"

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وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتلقى هزيمته الأوروبية الثالثة هذا الموسم ويدوع دوري الأبطال