سولشاير: فيرنانديش يستحق كل قرش دفعه مانشستر يونايتد

أولي جونار سولشاير يشيد بما يقدمه لاعبه برونو فيرنانديش قبل مواجهة آرسنال.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بما يقدمه اللاعب برونو فيرنانديش في الفترة الأخيرة من مستويات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بشكل حصري للموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها أن مواجهة آرسنال ستكون صعبة بسبب حالة الخصم.

وقال سولشاير: "برونو جاء لمانشستر يونايتد وساعد الفريق لا يوجد أي شك في هذا الشأن، لقد مر بـ 12 شهرًا مذهلين هنا".

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وأضاف: "أريد أن أقول إننا حصلنا لأنفسنا على الجائزة الكبرى بضمه، لو لم أقل ذلك فعلى الأقل نحن اتخذنا قرارًا جيدًا بضمه".

وأكمل: "برونو فيرنانديش كان يستحق كل قرش تم دفعه فيه، لقد جاء وأثر في الفريق بشكل جيد، ونحن سعداء بوجوده معنا للسنوات المقبلة".

وأنهى كلماته بالحديث عن الخصم آرسنال: "الفريق يمر بفترة جيدة، لكن كما هو الحال في كل موسم لديه فترات جيدة وأخرى سيئة".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة خلف مانشستر سيتي بنقطة وحيدة وللأخير مباراة أقل.