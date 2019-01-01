سولشاير يكشف غيابات مانشستر أمام وست هام

نجوم بارزة لن تلعب أمام المطارق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، الأسماء التي ستغيب عن مواجهة الفريق أمام وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز يونايتد مساء الخميس على ضيفه أستانا بهدف نظيف ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الأوروبي على "أولد ترافورد".

وقال سولشاير بعد المبارا للإعلام: "بوجبا ومارسيال لن يلعبا، لم يتدربا بعد، كذلك لوك شو سيغيب عن اللقاء".

وأضاف: "لا أعرف حول جيمس أيضاً، لم يتدرب في الأيام الماضية كذلك، سنحظى بيوم للتعافى ثم سنرى ما سيحدث".

وواصل النرويجي: "أبحث عن الحلول ولست قلقاً، أبحث عن ما يحسن هذا الفريق، أعتقد الفريق استحق الفوز في ساوثامبتون مثلاً".

وختم: "كذلك كنا نستحق الفوز في وولفرهامبتون، يجب أن لا تترك الجزء النفسي يؤثر فيك لأن الملعب واحد في كل مكان".

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ويلعب يونايتد الأحد أمام وست هام ضمن الجولة السادسة للبريميرليج، ثم يقابل روشدال منتصف الأسبوع بكأس كاراباو.