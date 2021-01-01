سولشاير عن هالاند : أتابعه بنفسي والقرار يعود له في النهاية

اهتمام كبير بالتعاقد مع المهاجم النرويجي

اعترف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بمتابعته المهاجم النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

هالاند تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث أصبح من أفضل الهدافين في العالم، ليجذب أنظار العديد من كبار أوروبا.

ريال مدريد يعتبر هو الفريق الأكثر اهتمامًا بضم المهاجم الشاب، ولكن يبدو أن مانشستر سيقتحم السباق للحصول على خدماته.

وقال سولشاير في تصريحات لموقع " VG":"أتابع هالاند منذ فترة طويلة جداً، عملت معه لما يقرب من 18 شهرًا أو ربما قرابة عامين، وقت رائع بالتأكيد وسيكون لديه مسيرة رائعة".

وأضاف:"إنه يؤدي بشكل جيد مع دورتموند، لذلك سنرى إلى أين سينتهي به الأمر، بصفته نرويجيًا وشخصًا عملت معه، من الممتع رؤيته يؤدي بهذه الطريقة".

وأما عن إمكانية ضمه:"سنفعل ما بوسعنا لنصبح فريقًا أفضل، هو سيفعل ما في وسعه ليتطور، أين سينتهي به الأمر؟ لا أريد أن أقول أي شيء آخر، الخيار يعود له في النهاية".

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جدير بالذكر أن هالاند نجح في تسجيل 38 هدفًا في 40 مباراة لعبها مع دورتموند، منذ انضمامه للفريق قادمًا من سالزبورج النمساوي.