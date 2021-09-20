سولشاير عن المنافسة على الألقاب: لقد خسرت وظيفتي بالأمس!

أكد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لن ينجرف إلى الحديث عن منافسة "الشياطين الحمر" على الألقاب في الموسم الحالي.

سولشاير دخل مباراة الأحد ضد وست هام في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بعد خيبة أمل كبيرة بالخسارة أمام يونج بويز السويسري في الجولة الافتتاحية من دوري الأبطال.

وتمكن مانشستر يونايتد من خطف فوز درامي على ملعب لندن الأولمبي بنتيجة 2-1، بفضل هدف متأخر من جيسي لينجارد، ونجاح دافيد دي خيا في التصدي لركلة جزاء لصالح وست هام في الوقت بدل الضائع.

ويرى سولشاير مازحًا أنه "فقد وظيفته بالأمس!" خاصة بعد خيبة الأمل على الصعيد الأوروبي.

ماذا قال سولشاير عن الفوز على وست هام؟

الطبيعة الدرامية للفوز على وست هام أثارت جماهير مانشستر يونايتد، لدرجة ثقتهم أن الفريق حاليًا قادر على المنافسة من أجل لقب الدوري الإنجليزي.

ورغم ذلك، لا يزال سولشاير متزنًا حيث ذكر المراسلين بأن بعض الناس كانوا يتحدثون عن مستقبله مع يونايتد قبل أيام قليلة.

وعندما سُئل عن قدرة مانشستر يونايتد على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، قال سولشاير: "لن تحصلوا على هذا مني الآن".

وأضاف: "لعبنا خمس مباريات فقط في الموسم، ربما كنت سأخسر المباراة وأفقد وظيفتي بالأمس، هذا هو الحال في مانشستر يونايتد".

وتابع: "نقاط المباراة كانت مستحقة، كنا في ملعب صعب، ونأمل أن تحدث هذه النقاط الفارق، دعونا نرى بشأن المنافسة عندما نقترب من أبريل ومايو".

ماذا قال سولشاير عن دفاع مانشستر يونايتد؟

المدرب النرويجي وخلال حديثه عن مباراة وست هام أكد أن هناك متسعًا للتحسن في فريقه، خاصة في الشق الدفاعي.

سولشاير لم يكن سعيدًا بدفاع فريقه، خاصة في طريقة التعامل مع كرة النجم الجزائري سعيد بن رحمة، والتي ارتطمت في رافاييل فاران ودخلت مرمى دي خيا.

وقال سولشاير: "علينا أن ندافع بشكل أفضل، علينا أن جعل الأمر أكثر صعوبة على المنافسين".

وأضاف: "بالنسبة لهدف وست هام، فإن هيكل الدفاع لم يكن صحيحًا، لأي سبب كان، علينا العمل على ذلك".

ماذا قال سولشاير عن لينجارد؟

وخلال حديثه الصحفي، أكد سولشاير أن أن جيسي لينجارد سيلعب أساسيًا خلال مباراة وست هام المقبلة يوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

عقد لينجارد مع مانشستر يونايتد ينتهي نهاية الموسم الحالي، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، لكن سولشاير يصر على سعادة اللاعب في "أولد ترافورد".

وقال النرويجي: "جيسي كان واضحًا تمامًا في أنه يريد القتال من أجل مكانه في الفريق، هو يرغب أن يكون فردًا في مانشستر يونايتد".

واختتم سولشاير تصريحاته قائلًا: "لا يمكنني التحدث باسم جيسي الآن لكنه يساهم حقًا مع الفريق، سيلعب يوم الأربعاء حيث سأقوم ببعض التغييرات".

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