سولشاير: عملنا بكل ما لدينا من قوة والتوقف الدولي يمنحنا الأفضلية

أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه حاول تحقيق نتيجة إيجابية لكن أمامه الكثير من التطور.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب النرويجي أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن شعوره بالحزن عقب الخسارة أمام نظيره نيوكاسل في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار وأكد خلالها أن الفريق لا يزال أمامه الكثير من العمل للقيام به في الفترة المقبلة لتحسين الأداء العام.

وقال سولشاير: "نشعر بشعور سيء للغاية، كنا نفتقد عدة عناصر هامة في المباراة لكن ذلك ليس عذرًا، لقد عملنا بشكل قوي للغاية لكننا لا نصنع الكثير من الفرص على مرمى الخصم".

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وأضاف: "من حسن حظنا أننا سندخل لفترة التوقف الدولي وسيكون لدينا الوقت من أجل تقييم كل شيء حدث في تلك المباريات الثمانية بالدوري، فلنأمل أن نستعيد وقتها نجومنا".

وأكمل: "في الشوط الأول من المباراة قدمنا أداءً سيئًا للغاية لكننا تحسنا في الشوط الثاني وبالرغم من ذلك لم ننجح في صناعة الفرص".

جدير بالذكر أن رصيد نيوكاسل كان قد وصل للنقطة الثامنة ليحقق الانتصار الثاني فقط هذا الموسم بينما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة التاسعة في المركز الـ ١٢.