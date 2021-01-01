سولشاير: علاقتي قوية بملاك مانشستر يونايتد، ودوري السوبر الأوروبي كان فكرة سيئة

تصريحات هامة من المدرب النرويجي..

أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد ، أنه يتمتع بعلاقة قوية مع ملاك ناديه عائلة جليزرز، مشيرًا في الوقت نفسه عن سعادته بإنهاء فكرة دوري السوبر الأوروبي.

وكانت جماهير مانشستر يونايتد قد اقتحمت تدريبات النادي في الأيام القليلة الماضية وطالبت بالحديث مع سولشاير بشأن دعمه لعائلة جليزرز.

الغضب الجماهيري العارم في أولد ترافورد بسبب دوري السوبر الأوروبي دفع سولشاير إلى الخروج والحديث مع الجماهير، ثم التأكيد على أنه لم يكن يومًا مؤيدًا للبطولة المستحدثة.

سولشاير في تصريحات صحفية تحدث عن الأمر وقال "أنا سعيد جدًا لأن المشجعين عبروا عن آرائهم وأننا استمعنا إليهم، بطريقة غريبة، جمعنا مجتمع كرة القدم والإدارات، وأعتقد أن هذا مهم جدًا وأنا سعيد جدًا".

كما أضاف "عندما فكرت في الأمر (دوري السوبر الأوروبي)، لم يعجبني المفهوم على أي حال، يجب أن يكون التأهل إلى المسابقات الأوروبية بناء على الجدارة الرياضية".

وتابع المدرب النرويجي "لا يمكنك أن تلعب في أوروبا بسبب اسمك فقط، عليك أن تكتسب الحق في أن تكون هناك وأن تحصل على أفضل أداء ممكن".

وواصل "بالنسبة لي أنا سعيد جدًا لأن جميع الأندية اعترفت بخطئها، وأن هذه كانت فكرة سيئة".

أما عن علاقته بعائلة جليزرز، فقال "لطالما كانت لدي علاقة جيدة مع النادي وأصحابه، خلف جدران المبنى نتحدث وهم يستمعون إلى آرائي ونعمل على دفع مان يونايتد للأمام".

وأتم "من المهم أن نرغب جميعًا في أن نكون أفضل وأن نتحسن ووظيفتي هي تحسين نتائج وأداء الفريق وفي نهاية هذا الأسبوع فرصة جيدة وهي مباراة كبيرة في تاريخنا ونحن نعلم ذلك".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد هذا الموسم شبه حسم المركز الثاني على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلعب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام روما.