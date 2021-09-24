يعتقد أن الألماني حرمه من بعض ركلات الجزاء

يؤمن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، هو السبب الرئيسي في حصول فريقه على ركلات جزاء أقل هذا الموسم.

كلوب سبق أن قال في يناير الماضي، إن مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين، أكثر مما حصل عليه خلال خمس سنوات ونصف.

وجاء ذلك بعد حرمان لاعبه ساديو ماني من ركلة جزاء، في الهزيمة امام ساوثامبتون، مما جعل يونايتد يتساوى في النقاط مع الريدز وقتها.

سولشاير قال في المؤتمر الصحفي للقاء أستون فيلا، غدًا السبت:"نحن نريد أن نحصل على ما نستحق فقط، كان ينبغي أن نحصل على 3 ضربات جزاء في آخر مباراتين".

وأضاف:"أحد المدربين كان قلقًا بشأن حصولنا على ركلات جزاء الموسم الماضي، وبعد ذلك تغيرت القرارات كثيرًا، رأيت فرقًا كبيرًا منذ ذلك الحين، ولكن يجب ترك الأمر للحكام لاتخاذ القرارات الصحيحة".

وتطرق كذلك إلى أهمية كريستيانو رونالدو مضيفًا:"أعتقد أنه اعتاد على أن يراقبه الجميع منذ أكثر من 15 سنة، الجميع حاول ضربه من أجل إيقافه خلال فترته الأولى هنا، ولكنه كان يقاوم وأصبح من أفضل اللاعبين في العالم بفضل سجله التهديفي وعشقه للتحدي، نحن فريق وأكثر من مجرد رونالدو فقط، واللاعبين المتواجدين سيستمتعون بالحصول على مساحة أكبر عندما يركز الخصم على كريستيانو فقط".

عاد ادينسون كافاني أخيرًا لتدريبات مانشستر يونايتد



بعد غيابه منذ مطلع الموسم



دعم هجومي إضافي للشياطين الحمر 🔴 pic.twitter.com/jt4SigD5ak — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2021

وتابع:"كنا نعلم أنه سيكون له تأثير كبير داخل وخارج الملعب، ولا يزال محترفًا للغاية، دائمًا يظهر حالة من الانضباط تساعد على تحقيق أقصى استفادة منه، ويظل دائمًا هو الأفضل من حيث معدل العمل والسلوك والتواصل، هو يعلم أنه ربما لن يلعب كل مباراة، ولكن هذه المحادثة أتركها لوقتها عندما لا يكون جاهزًا".

شراكة رونالدو وإدينسون كافاني:"سيكون من المثير رؤيتهما معًا، أنا متأكد أنها ستكون شراكة جيدة، خاصة أمام الفرق التي تلعب بدفاع عميق أمامنا ولا تترك مساحة في الخلف".

ظهور كافاني ضد أستون فيلا:"إنه في الفريق غدًا ويتدرب بشكل جيد، ويشعر بأنه مستعد للمساهمة معنا، لقد دخل ضد وولفرهامبتون وتعرض لإجهاد خفيف لكنه عمل بجد من أجل العودة".

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يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ13 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي يمتلك نفس رصيد النقاط.