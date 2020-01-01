سولشاير راض عن أداء لاعبي مانشستر يونايتد أمام ليفربول ويعلق على غياب راشفورد

سولشاير يبحث عن حلول قصيرة الأمد..

أبدى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ، رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام ليفربول ، في المباراة التي جمعتهما الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي .

ليفربول حقق الانتصار على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، حملت توقيع الهولندي فيرجيل فان دايك، والمصري محمد صلاح .

وقال سولشاير، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد بذل اللاعبون قصارى جهدهم، لقد تراجعنا قليلاً مع بداية الشوط الثاني، ولكن في آخر 25 إلى 30 دقيقة من عمر اللقاء، ضغطنا عليهم".

المدرب النرويجي، اعترف بشعوره بالإحباط بسبب لقطة الهدف الثاني، ولكنه أكد أن هناك إيجابيات كثيرة جدًا من هذا اللقاء.

وأضاف: "شعرت في الشوط الثاني بأدائنا الجيد في مواجهة فريق قوي وفي ملعب صعب".

وتابع: "لم نكن حاسمين في إنهاء الهجمات، وافتقدنا التمريرة الأخيرة، إلا أن فريد قام بعمل رائع وكذلك دي خيا، كفريق لعبنا على قلب رجل واحد".

وتطرق سولشاير، للحديث عن مدة غياب ماركوس راشفورد، نجم الشياطين الحمر، موضحًا: "سيغيب لفترة من الوقت، لقد تعرض لإصابة جديدة ضد ولفرهامبتون".

وأردف: "راشفورد تعرض لكسر في الظهر، أنا لست طبيبًا ولكن هذا يعني غيابه لستة أسابيع على الأقل، قبل أن يبدأ في إعادة التأهيل، إصابته ضربة كبيرة لنا".

وعلق سولشاير على إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية، لتعويض راشفورد، مؤكدًا: "لقد عانينا من عديد الإصابات للاعبين الكبار خلال هذا الموسم، أنه فقط موقف مؤسف، وجدنا أنفسنا فيه".

وأتم: "قد ننظر في بعض الحلول قصيرة الأمد خلال سوق الانتقالات الشتوية، والتي تسد احتياجتنا حتى الصيف المقبل، نحن لسنا في حاجة ماسة إلى مهاجم، ولكن إذا كان هناك من يناسبنا متاحًا، فقد ننظر في الأمر".

وأضاع مانشستر يونايتد فرصة الاقتراب من المركز الرابع بعد خسارة اليوم، حيث تجمد رصيده عند 34 نقطة، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 5 نقاط عن تشيلسي الرابع.