سولشاير : راشفورد يعشق حديقة الأمراء ومكتوميناي لعب بعين واحدة

بعد الانتصار الثمين على باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن سكوت مكتوميناي لاعب وسط الفريق، خاض مواجهة باريس سان جيرمان بعين واحدة.

مانشستر نجح في الفوز على الفريق الفرنسي بملعبه، بنتيجة 2/1، في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

مكتوميناي كان أحد أهم نجوم اللقاء، بينما سجل ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديش ثنائية الضيوف على ملعب حديقة الأمراء.

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سولشاير قال عن هذه المباراة:"سكوت لعب الشوط الأول بعين واحدة، لذلك هو الشيء الأبرز في هذه المباراة لأنه فقد عدسته".

وأما عن راشفورد:"هو لاعب كرة قدم رائع وسجل الهدف بطريقة جيدة، كانت استدارة مميزة منه ولمسة نهائية رائعة في الزاوية المفضلة له".

وأضاف:"أعتقد أنه يحب ملعب حديقة الأمراء، لأنه يقدم مستويات مميزة عليه، لذلك الأمر يمنحه طاقة هائلة عندما يشارك ضد باريس".

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وأما عن مقارنته بكيليان مبابي:"هو مهاجم جيد جداً ولكن من الصعب مقارنته بمبابي، اعتقادي أنهما سيصبحان من أفضل المهاجمين في أوروبا لمدة 10 سنوات أو 15 سنة قادمة".

يذكر أن الفوز جعل مانشستر على صدارة مجموعته في الأبطال برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع لايبزيج الألماني الذي يتفوق بفارق الأهداف.