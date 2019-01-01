سولشاير: دي خيا طلب المشاركة ومانشستر يونايتد يسعى للفوز دائمًا

أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه يبحث فقط عن الفوز أمام نظيره ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب النرويجي أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على رغبة فريقه في تحقيق الفوز فقط أمام نظيره ليفربول مساء اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قبل المباراة، وأكد خلالها أن مشاركة دي خيا جاءت بعد التأكد من حالته الصحية وقدرته على التواجد في اللقاء عقب طلب منه.

وقال سولشاير: "دي خيا كان يريد أن يشارك في المباراة ومصممًا على أنه سيلحق باللقاء وأكد أنه في حالة تسمح له بالمشاركة، من الهام بالنسبة لنا أن يتواجد الكبار في تلك المواجهات الكبيرة، ودي خيا قائد لنا".

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وأضاف: "ما نريده من تلك المواجهة هو محاولة تحقيق الفوز بأي شكل وأن نقدم مباراة جيدة وأن نهاجمهم قدر ما نستطيع للبحث عن الانتصار".

وكان دي خيا قد تعرض للإصابة في مواجهة منتخب إسبانيا أمام نظيره السويدي في تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية قبل أيام.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يدخل المباراة وهو في المركز الـ ١٤ بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط بينما يحتل ليفربول الصدارة برصيد ٢٤ نقطة.