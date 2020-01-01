سولشاير: بوجبا لن يرحل وسيلعب بجوار فيرنانديس في مانشستر يونايتد

تعرف على تصريحات المدير الفني للشياطين الحمر حول بوجبا وفيرنانديس

أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنّ برونو فيرنانديس لم ينضم إلى مسرح الأحلام لتعويض بول بوجبا، وقد يلعب الثنائي سويًا.

التقارير الصحفية ربطت مانشستر يونايتد بالتخلي عن بوجبا في ظل اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح التحقيق في صفقة برونو إلى مانشستر يونايتد بعد تقديم نادي سامبدوريا لشكوى رسمية لاستحقاقه نسبةً من قيمة الصفقة.

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وقال سولشاير في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية: "اللاعبون الجيدون يستطيعون دائمًا العمل سويًا، ولذلك بالطبع قد نعتمد على بوجبا وبورنو في تشكيل واحد".

وتابع: "لدينا أيضًا سكوت ماكتومناي ونيمانيا ماتيتش وفريد، نحن نمتلك تشكيل جيد للغاية".

المدرب النرويجي أشار إلى أنّ الفريق لديه مواجهات صعبة خلال الفترة المقبلة بعد استئناف البريميرليج، وبسبب الضغط المتوقع للمباريات فإن جميع العناصر سوف تحصل على دقائق لعب.

وبالنسبة لإصابة ماركوس راشفورد، أردف: "أعتقد أنّه قضى موسمًا صعبًا بسبب الإصابة ولكنّه الآن لديه فرصة أكبر للعودة واستكمال الموسم حال تقرر لعب باقي المباريات. ما يشغل بالنا هو صحة الجميع قبل أي شيء".

وتحدث مساعد سولشاير، مايكل كاريك، حول سوق الانتقالات في تصريحات للموقع الرسمي بقوله: "من المبكر الحديث عن هذا الأمر، أولًا تعود المسابقة ونرى الموقف الاقتصادي وقتها".

واختتم: "علينا تقدير حجم الخسائر المالية ومتابعة ما سيحدث في سوق الانتقالات والقيمة السوقية للاعبين لوضع ميزانية لسوق الانتقالات ومن ثم الشروع في جلب اللاعبين".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الإنجليزي يحاول إعادة البريميرليج بحلول شهر يونيو المقبل سيرًا على خطى إسبانيا وإيطاليا.