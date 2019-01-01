سولشاير: الجميع توقع فوزنا اليوم ونطمح إلى المراكز الأربعة الأولى في البريمرليج

بعد التأهل في الدوري الأوروبي سولشاير عينه على البريميرليج

أكد أولى جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه يهدف إلى الوصول لأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تأهله في الدوري الأوروبي.

وحقق مانشستر يونايتد، فوزاً عريضاً، على حساب بارتيزان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

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وقال سولشاير في تصريحات عقبت اللقاء: "كنا بحاجة إلى هذا الفوز، ولكن كنا بحاجة أكثر إلى تقديم هذا الأداء، حيث كان رغب اللاعبون في الهجوم وتسجيل المزيد من الأهداف".

وواصل: "عندما تلعب على أرضك فإنك دائماً تتوقع الفوز، نحن نحترم بارتيزان لقد قدموا مباراة رائعة الجولة الماضية معنا، كان هدفنا أن ننهي مباراة الليلة في الدقائق العشرة الأولى، دخول الشوط الثاني وأنت متقدم بهدفين يجعلك مرتاحاً".

وتطرق المدرب النرويجي إلى الحديث عن إصابة ماكتومناي وقال: "لا أعرف طبيعة الإصابة حتى الآن، أتمنى أن يكون متاحاً أمام برايتون يوم الأحد، ".

وأتم تصريحاته قائلاً: "من الرائع أن يسجل اللاعبون الأهداف ويحصلوا على المزيد من الثقة، نحن نهدف إلى الوصول إلى أحد المراكز الأربعة الأولى في البريمرليج".

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن ألكمار صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بارتيزان المركز الثالث برصيد أربع نقاط.