سولشاير إلى رونالدو : لو لعبت لمانشستر يونايتد لا يمكنك الانتقال لسيتي

تحذير من المدرب النرويجي لزميله السابق

قرر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، توجيه رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل انتقاله المحتمل إلى مانشستر سيتي.

اسم رونالدو عاد إلى الساحة بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب قراره بالرحيل عن صفوف يوفنتوس قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات.

المفاوضات جارية حاليًا وكل المؤشرات تؤكد اتفاق اللاعب مع سيتي، ليكون في مواجهة غضب جماهير يونايتد، ليخرج سولشاير للحديث عن الأمر.

ماذا قال سولشاير عن رونالدو؟

المدرب النرويجي ظهر في المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام وولفرهامبتون بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عن احتمالية انتقال رونالدو إلى الغريم التقليدي:"حسنًا هذا جيد، لكنهم علمونا إذا لعبت مع يونايتد فلا يمكنك الذهاب إلى سيتي".

كيف تحدث رونالدو عن إمكانية انتقاله لمانشستر سيتي في الماضي؟

لعب رونالدو ما يقرب من ست سنوات في صفوف مانشستر يونايتد حتى رحيله في صيف 2009 إلى ريال مدريد الإسباني.

قائد البرتغال قال وقت كان لاعبًا في مانشستر يونايتد إنه لن يلعب إطلاقًا لقطب مدينة مانشستر الثاني مانشستر سيتي: "أبدًا، السيتي لديه لاعبين جيدين جدًا. أنا مهتم فقط باللعب لريال مدريد وفرق مثل برشلونة وفالنسيا".

ورحل كريستيانو رونالدو بعد تسع سنوات وهو هداف ريال مدريد التاريخي إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وفقاً لـ"دي مارزيو"



كريستيانو رونالدو يتواجد الآن في مقر تدريبات يوفنتوس من أجل وداع زملائه. 🤝



مشوار اللاعب مع يوفنتوس ينتهي اليوم! 👀 pic.twitter.com/WNHPbQS1iK — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2021

وواصل رونالدو في تصريحاته السابقة عن اللعب لمانشستر سيتي: "اللعب للسيتي وليس مانشستر يونايتد؟ لن أفعل ذلك. لماذا؟ لأن قلبي في مانشستر يونايتد".

وتابع لاعب مانشستر يونايتد السابق "سأقول ذلك سيكون صعبًا جدًا "وكرر كلمة جدًا 12 مرة" اللعب لمانشستر سيتي صعبًا جدًا بسبب مانشستر يونايتد".

كريستيانو استمر في تصريحاته بنفي إمكانية لعبه لمانشستر سيتي وقال في حوار سابق مع هيئة الإذاعة البريطانية: "تعتقدون أن الأمور ستغير رأيي في عمر الثلاثين؟ لا أعتقد ذلك. لن تكون المشكلة في الأموال لو كنا نتحدث عن الأموال سأذهب للعب في قطر أو الصين".

وأضاف "ربما هناك سأحصل على أموال أكثر من مانشستر سيتي. الأمر ليس بسبب المال بل الشغف.