​سولشاير: أتحدث مع هالاند، ولكنني أحترم بوروسيا دورتموند

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يتحدث عن إرلينج هالاند ويكشف تواصله مع بشكل مستمر.

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على تواصله بشكل مستمر مع إرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق بالغد أمام ريال سوسييداد في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وقال سولشاير: "بكل تأكيد أتحدث مع هالاند، ومن الرائع أن أراه وصل لما هو عليه الآن كلاعب كرة قدم ".

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وأكمل عن إمكانية ضمه: "هو في الوقت الحالي يلعب لصالح بوروسيا دورتموند، وأتمنى له الأفضل، دعونا نرى كيف ستسير الأمور معه".

وأردف: "أعتقد أن الحديث عنه وهو يلعب لصالح بوروسيا دورتموند أمر غير محترم، الجميع يرى أنه سيكون صفقة مذهلة، لكننا قمنا بالكثير من الصفقات الرائعة بالفعل، مثل دانييل جيمس وبرونو فيرنانديش".

وعن تفاصيل إصابات الفريق قال: "كافاني وماكتوميناي وفان دي بيك لم يعودوا بعد، ولم يتدربوا مع الفريق، سنلعب بنفس اللاعبين الذين تواجدوا أمام نيوكاسل".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بعد مرور 25 جولة.