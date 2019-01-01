سولشار يوضح موقف بوجبا ودي خيا من اللعب أمام بلجراد ونوريتش

ماذا يحدث مع الفرنسي؟:

كشف مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشار عن موقف الفرنسي بول بوجبا من اللعب أمام بارتيزان بلجراد، في سهرة الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الأوروبي.

وألمح المدرب النرويجي إلى تجدد معاناة بطل العالم مع الإصابة، وذلك في حديثه مع الصحفيين على هامش المباراة الأوروبية، لافتًا إلى أن صاحب الـ26 عامًا لن يكون متاحًا حتى في رحلة "كارو روود" لمواجهة نوريتش سيتي في عطلة نهاية الأسبوع.

في الوقت ذاته، أكد سولشار غياب دي خيا عن رحلة بلجراد، كإجراء احترازي بعد عودته لتوه من الإصابة، التي عانى منها في أسبوع الفيفا الأخير.

وشارك الحارس الإسباني أمام ليفربول في مباراة الأحد الماضي التي انتهت بهدف لمثله، مع ذلك، لن يدفع به أمام بلجراد، لتفادي حدوث أي شيء قبل مباراة الكناري المهمة في البريميرليج.

وفي رده على سؤال حول فرص دي خيا في اللعب أمام بلجراد ونوريتش، قال للصحفيين "سيكون جاهزًا لمباراة الأحد لكننا لن نخاطر به يوم الخميس. بول بوجبا؟ لا لن يكون متاحًا".

20 دقيقة كانت كافية لميتشي من أجل حسم الأمور أمام أياكس 🦇



هل حسم البلوز تأهلهم للدور المقبل بالفوز في أمستردام؟ 👏#MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/un8zzkKmAv — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2019

وبذلك، سيواصل بوجبا الغياب عن مانشستر يونايتد منذ ظهوره الأخير نهاية سبتمبر الماضي بداعي إصابته في الفخذ.