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الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار يوضح إصابة ماتيتش ولينجارد ومارسيال

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ماتيتش لن يلعب ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف أوليه سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إصابة نيمانيا ماتيتش، متوسط ميدان الفريق، كما أوضح تطورات وضع جيسي لينجارد وأنطوني مارسيال.

مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول في ديربي انجلترا مساء اليوم، الأحد، بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشار في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفيننج" : "ماتيتش تعرض لإصابة في التدريبات منذ أيام وكنا نحاول استعادته سريعًا لكن لم ننجح. أعتقد أنّه سيغيب لبضعة أسابيع".

وتابع: "الثنائي تدرب بالأمس، مارسيال لم يكن في حالة جيدة ولكن جيسي أصبح أفضل لكن من المبكر أن يلعب ضد ليفربول".

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واختتم: "سكوت ماكتوميناي لعب هذه المباريات من قبل ويستطيع أن يكون بديلًا مناسبًا لماتيتش ونعتمد عليه في تقديم مباراة جيدة".

وأعلن مانشستر يونايتد غياب الصربي بين أسبوعين لثلاثة مما يعاني صعوبة خوض مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتاج الشياطين الحمر الفوز في المباراة للحفاظ على المركز الرابع كما أنّه قد يعطل ليفربول عن صدارة الدوري وربما خسارة اللقب في الموسم الحالي.

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