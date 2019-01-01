سولشار يعلق على حديث مورينيو وسوق انتقالات مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يلعب مع برايتون بحثاً عن الانتصار السابع على التوالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، حول حديث جوزيه مورينيو عن عودته للتدريب وكشف عن موقف الفريق من سوق الانتقالات.

وتحدث مورينيو عن أنه لن يجد صعوبة في العودة للتدريب من جديد في الفترة المقبلة بعد رحيله عن تدريب يونايتد وتولي سولشار القيادة الفنية.

وقال النرويجي في المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون: "مورينيو من أفضل المدربين والدليل النتائج التي قدمها وبرأيي لن يعاني لإيجاد عمل". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف: "لا يمكنني أن أعلق على كل ما يقوله، أن أستمتع بالعمل مع هؤلاء اللاعبين وهذا كل ما يمكن أن أقوله بخصوص تعليقه على سيطرتهم".

وحول سوق الانتقالات: "لا أظن أننا سنشارك، هناك إصابات، فيلايني سيغيب لعدة أسابيع بسبب كاحله، سمالينج وروخو عادا للركض وسانشيز تدرب طوال الأسبوع، ربما كان عليه أن يغادر بين الشوطين في ريدنج حتى لا تتفاقم إصابته".

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( 📸 : IG\intchampionscup) pic.twitter.com/fVcEd5zMfC — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

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وواصل سولشار: "ماكتوميناي لاعب شاب ويعمل بجد، هناك حديث دائر لتجديد تعاقده، وفي ظل إصابة فيلايني أعتقد سنستغله ولن يرحل".

وعن استمراره من عدمه في قيادة الفريق: "فزنا بست مباريات والكل قال إن لقاء توتنهام هو الامتحان، لا أرى الأمور هكذا، اللقاء القادم دائماً هو الأهم".

وأكمل: "توتنهام كان امتحان للشخصية، الآن تركيزي على اللقاء المقبل على أرضنا أمام فريق يجب أن نسيطر عليه ونبسط هيمنتنا، أنا سعيد في مانشستر وبدأت في التعود على الأجواء".

ونفى سولشار عن بول بوجبا تهمة التعالي: "أريد من اللاعبين الثقة بالنفس وليس التباهي، هناك فرق كبير، هو يقوم بتمريرات للأمام ويراوغ ويسعد الجماهير".

ويستضيف مانشستر يونايتد ضيفه برايتون مساء السبت ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.