سولشار يعادل رقم مات باسبي بعد الانتصار على توتنهام

المدرب النرويجي يواصل قطار انتصاراته بالفوز على توتنهام هوتسبر

فيسبوك تويتر محمد عماد

واصل المدرب النرويجي أولي جونار سولشار قطار انتصاراته بتحقيق الفوز على توتنهام هوتسبر بهدف مقابل لا شيء، في خامس مباراة له في البريميرليج.

وكان سولشار قد تولى مسؤولية تدريب الفريق خلفًا للمدرب البرتغال المقال جوزيه مورينيو الشهر الماضي.

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بهذا الانتصار الذي حققه مانشستر يونايتد على حساب السبيرز، عادل سولشار رقم سير مات باسبي مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري في ستينيات القرن الماضي، بتحقيق الفوز في أول خمس مباريات له بالدوري.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد كان يبتعد عن آرسنال بفارق ثماني نقاط عندما تولى سولشار منصبه في يوم التاسع عشر من ديسمبر الماضي، ولكنه الآن يتساوى معه في عدد النقاط.

يشار إلى أن سولشار كان قد سبق له اللعب لصالح الشياطين الحمر، وهو صاحب هدف التتويج التاريخي بدوري أبطال أوروبا عام 1999 في الثواني الأخيرة على حساب بايرن ميونيخ.