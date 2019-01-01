سولشار يستعين بخدعة سيميوني للتعامل مع إصابات مانشستر يونايتد ضد ليفربول

أولي سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أوصل تعليمات لفتيان الكرات بتأخير إرجاع الكرة لليفربول كلما خرجت من الملعب في مواجهة الجولة الـ 27.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اضطر لمنح فتيان الكرات في ملعب أولد ترافورد تعليمات خاصة لمساعدة فريقه بالأمس أمام ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن أحد إداريي فريق مانشستر يونايتد طلب من الفتيان تأخير إرجاع الكرة للملعب عندما لصالح الضيوف.

وذكرت الصحيفة أن الفريق اضطر للجوء لتلك الخدعة من أجل إبطاء رتم فريق ليفربول قليلًا في ظل الإصابات التي ضربت الشياطين الحمر في الشوط الأول.

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وكان مانشستر يونايتد قد استنفذ الثلاث تغييرات التي يمتلكها خلال شوط المباراة الأول بعد تعرض الثلاثي أندير هيريرا وخوان ماتا وخيسي لينجارد للإصابة في أول 45 دقيقة.

وذكر أحد جماهير الفريق في تصريحات للصحيفة أنه رأى أحد الإداريين يتحدث بشكل متكرر مع الناشئين الذين تواجدوا في مباراة الأمس وكانوا مسؤولين عن الكرات.

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جدير بالذكر أن الأسلوب نفسه يتبعه المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد وظهر في أكثر من مباراة على ملعبه خاصة ضد ريال مدريد وبرشلونة.