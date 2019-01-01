سولشار يحسم موقف لوكاكو وبوجبا هذا الأسبوع

المدرب النرويجي يعقد جلسة خاصة مع كل منهما

يستعد الثنائي روميلو لوكاكو وبول بوجبا، لخوض بعض المحادثات مع إدارة مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة القادمة.

بول بوجبا خرج مؤخراً ليؤكد استعداده لخوض تجربة جديدة، والرحيل عن الشياطين الحمر هذا الصيف.

وأما لوكاكو فألمح أكثر من مرة بترحيبه بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، وسط اهتمام إنتر بالحصول على خدماته.

شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت أن المدرب أولي جونار سولشار سيجلس مع الثنائي هذا الأسبوع.

هل سيبدأ أجويرو مواجهة البرازيل؟ سكالوني يُجيب

رسميًا | ساربيا الصفقة الصيفية الأولى لباريس سان جيرمان

وأوضحت أن سولشار يريد الحفاظ على بوجبا، وبناء الفريق من حوله، وسيحاول إقناعه بالاستمرار مع الفريق.

وأما لوكاكو فيأتي موقف غامضاً حتى الآن، بإعلانه الرغبة في الرحيل، وعدم وصول أي عرض مقنع لبيعه.

هذا هو قميص براجا البرتغالي الجديد للموسم الكروي القادم 👕👀



من 1⃣ لـ 🔟 .. ما هو تقييمك لقميص؟🤔 pic.twitter.com/uGBt21iCtT — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

ومن المقرر أن يستغل سولشار عودة فريقه لتدريبات هذا الأسبوع، لحسم الموقف تماماً، قبل الذهاب للرحلة التحضيرية بأستراليا وسنغافورة والصين والنرويج.