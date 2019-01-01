سولشار يحذر لاعبي مانشستر يونايتد قبل بدء العطلة الصيفية

قيود من قبل المدرب النرويجي على اللاعبين حتى في العطلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار أنه وضع نظاماً خاصاً للاعبي فريقه لاتباعه أثناء العطلة الصيفية حتى يكونوا جاهزين أثناء بداية المعسكر التحضيري للموسم المقبل.

وينتهي موسم يونايتد رسمياً بعد لقاء كارديف سيتي ضمن الجولة الختامية للبريميرليج مساء الأحد نظراً لعدم مشاركته في أي من النهائيات المحلية أو القارية.

وقال سولشار للصحافة: "كل لاعب حصل على برنامج سيتبعه في الصيف، أتوقع أن يكونوا جاهزين عندما نبدأ من جديد في 1 يوليو".

وأضاف: "لن نضيع الأيام العشرة الأولى لتجهيزهم، نملك عطلة صيفية أكبر من باقي الفرق ونريد استغلالها، أنا لا أهدد أحداً، ولكن من يعود غير جاهزاً لن يشارك في الجولة التحضيرية".

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وواصل: "كل لاعب تم تخصيص برنامج حسب احتياجاته ما بين تقوية أو تدريبات محددة، عندما كنت لاعباً كنت أحاول في الأسبوعين قبل استئناف التدريبات الدخوف في أفضل هيئة".

واستمر النرويجي: "الأمر صعب لبعض الشباب، سنبقى في أستراليا لعشرة أيام وسنسافر كثيراً، نريد تقليص الفارق مع فرق القمة في أسرع وقت وهذا قد يساعدنا أن نستعد مبكراً".

وضمن يونايتد الموسم المقبل المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بعد فشله في حجز مقعد بالمربع الذهبي واللعب بدوري الأبطال.