سولشار يؤكد رحيل سمولينج إلى روما

مدرب الفريق الإنجليزي يعلن موقف سمولينج ودارميان من الرحيل

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أعلن أوليه جونار سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، انتقال كريس سمولينج مدافع الفريق إلى صفوف روما الإيطالي.

التقارير الصحفية تؤكد توقيع سمولينج للذئاب في انتظار الإعلان الرسمي.

وقال النرويجي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ساوثامبتون: "سمولينج حصل مؤخرًا على فرصة وجلسنا سويًا للنقاش حولها. في الوقت الحالي لدينا ستة مدافعين ولا أستطيع منح كريس الوعد بالمشاركة بانتظام. إنّه في الطائرة الآن".

وتابع: "أعتقد أنّه سوف يستمتع بهذه التجربة، إنّه نادي كبير في دوري عظيم ولم يتحين للعديد من اللاعبين الإنجليز التواجد في إيطاليا. أعتقد أنّه سيعود أقوى وأجهز".

وحول إمكانية مغادرة ماركوس روخو وماتيو دارميان، علّق: "أعتقد أنّ ماتيو قد يعود إلى إيطاليا ولكن ماركوس مستمر دون شك".

واختتم: "إنّه قادر على اللعب في أكثر مركز بالخط الخلفي ولذلك سيكون له دور كبير مع الفريق خلال الموسم الجاري".

وأكدت تقارير صحفية رغبة بارما الإيطالي في التعاقد مع دارميان قبل غلق سوق الانتقالات.