سولشار: نقطة جيدة على ملعب سيئ

أبدى أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد اعتقاده بأن تعادل فريقه مع ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي يعتبر نقطة جيدة.

وقال سولشار:"إنها نقطة رائعة بعيداً عن الديار أمام خصم صعب وعلى ملعب صعب".

وأضاف:"أنا سعيد للغاية باللاعبين، لقد قدمنا عرضاً جيداً، ربما كنا قادرين على نيل النقاط الثلاث".

الدوري الأوروبي | مانشستر يونايتد يتعادل سلبياً مع ألكمار

وأوضح:"لا يمكننا النقاش حول المستوى، إنه أداء جيد ضد خصم جيد على أرضية سيئة للغاية".

يذكر أن يونايتد بات يتقاسم الصدارة مع بارتيزان الذي هزم أستانا 2-1، بـ4 نقاط لكل منهما.