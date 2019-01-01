سولشار: نعمل على المزيد من الصفقات

سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه لديه المزيد من الصفقات ليعلن عنها في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن الفريق لا يزال يعمل في سوق الانتقالات الصيفية من أجل ضم لاعبين جدد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار لصالح القناة التلفزيونية للنادي وأكد خلالها أن الإدارة تعمل من أجل مشروعه بكل جهد.

وقال سولشار: "مشروعي مع مانشستر يونايتد قصير المدى وطويل المدى في نفس الوقت، لا يمكننا أن نفكر في أهداف بعد ثلاث سنوات ولا نفكر في أمور قريبة بنفس الوقت بكل تأكيد".

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وأضاف: "أعتقد أننا في حالة جيدة بسوق الانتقالات، لدينا الأشخاص المناسبين ويعملون في الوقت الحالي على صفقة أو أكثر، أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد".

وأكمل: "نحن نسعى بكل تأكيد لأن نقوم بتحسين التشكيلة الخاصة بنا في الصيف، ولدينا الإمكانيات التي تساعدنا على ذلك من كل الجوانب".

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد كان قد أعلن عن صفقة ضم اللاعب آرون فان بيساكا الأسبوع الماضي من صفوف فريق كريستال بالاس.