سولشار: مباراة أرسنال خطوة مهمة لعودة سانشيز

سانشيز عاد للتسجيل أمام فريقه القديم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، بلاعبه ونجمه أليكسيس سانشيز وذكر أن المباراة الأخيرة أمام أرسنال خطوة كبيرة له من أجل استعادة مستواه.

وسجل سانشيز هدفه الثاني فقط هذا الموسم بمرمى فريقه القديم في انتصار يونايتد على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سولشار للمراسلين: "تحاول الجلوس والحديث معه ولكنه شخص فخور ومحب للعمل ويريد إثبات نفسه، كان رائعاً منذ وصولي وعمله في التدريبات رائع".

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مباريات يوفنتوس ولاتسيو دائمًا ما تكون 🔥🔥 pic.twitter.com/01efuZnTAG — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

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وأكمل: "للأسف عانى مع الإصابات، ولكن برأيي مباراة الجمعة خطوة كبيرة له للأمام، ولكن بالنسبة لي لا يوجد فارق في المعاملة لأن الفريق مليء بالنجوم".

وواصل النرويجي: "أنا لا أنظر للسعر أو ما يتقاضاه اللاعب، ما يهمني ما سيعطي للفريق ورغبته بأن يكون جزءاً منه، نتطلع للمباراة المقبلة ونخشى من الغرور لأن هذا هو عدونا الأول".

ويستضيف مانشستر يونايتد بيرنلي مساء الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وسعيه للانتصار التاسع على التوالي مع سولشار.