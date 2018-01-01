رسمياً | سولشار مديرًا فنياً لمانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يجد الحل سريعًا

إسلام أحمد فيسبوك تويتر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعيين أولي جونار سولشار مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم. اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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ويأتي هذا عقب إعلان رحيل البرتغالي، جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة، وأخرها الخسارة من ليفربول في ديربي شمال لندن.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ سولشار سوف ينضم إلى مايكل كاريك ومايكل فيلان وكيران ماكينا في الإدارة الفنية.

وقال النرويجي في تصريحات للموقع الرسمي: "مانشستر يونايتد في قلبي دائمًا وأنا سعيد بالعودة مرة أخرى والعمل مع مجموعة من أفضل اللاعبين".

كما صرّح إيد وودورد، المدير التنفيذي للفريق، بقوله: "أوليه هو أسطورة مانشستر يونايتد ويعرف الفريق جيدًا وأنا سعيد بعودته هو ومايكل فيلان".

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 19, 2018

ويدرب النرويجي البالغ 45 عامًا، فريق مولده النرويجي، منذ عام 2015، حيث قادهم في ولايته الأولى من 2011 وحتى 2014، لتحقيق 3 ألقاب، لكنه فشل في تحقيق ألقاب في ولايته الثانية المستمرة من 2015.

ويعد النرويجي، من أبرز لاعبي الجيل الذهبي للشياطين الحمر، والذي ساهم في حصول الفريق على الثلاثية، عندما سجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 أمام بايرن ميونيخ، حتى اعتزل عام 2007.

وسبق لسولشار تدريب الفريق الرديف لمانشستر يونايتد في الفترة من 2008 وحتى 2011، وكارديف سيتي.

وسيصبح النرويجي، خامس مدير فني للفريق منذ رحيل السير أليكس فيرجسون، والثاني كمدرب مؤقت، بعد كلًا من ديفيد مويس، ثم ريان جيجز كمدرب مؤقت، لويس فان جال، جوزيه مورينيو.