سولشار: الاستمرارية السلاح الأهم في البريميرليج

يونايتد يبدأ استعدادات الموسم الجديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن استعدادات الفريق للموسم الجديد وأكد أهمية الاستمرارية في البريميرليج على صعيد الأداء.

يونايتد بدأ معسكره الجمعة مع عودته اللاعبين من العطلة، ويغادر إلى أستراليا لخوض فترة إعداد مساء الأحد.

سولشار: نعمل على المزيد من الصفقات

وقال سولشار لموقع النادي الرسمي: "هناك فرصة للجميع، الجميع سيشارك، أو معظمهم على الأقل، الأسبوعان في بداية المعسكر مهمان لإثارة إعجاب المدرب".

وأضاف: "يجب أن تكون ثابت المستوى، رأينا كيف الاستمرارية كانت شعار الفريقين في قمة الترتيب الموسم الماضي، هذا شيء تعلمناه من البريميرليج".

وختم: "بالتأكيد المهم من التحضيرات هو أن نضع الأسس للموسم الجديد والوصول للياقة والحالة الفنية والذهنية المطلوبة ونوحد صفوف الفريق".

وينتظر أن يعلن سولشار مساء اليوم السبت قائمة الفريق التي ستغادر إلى أستراليا، في ظل الحديث عن مغادرة بعض الأسماء مثل بول بوجبا وروميلو لوكاكو.