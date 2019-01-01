سولشار: ماجواير نجح في مواجهة فاردي

النرويجي سعيد بالفوز ويطالب بأداء أفضل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس للبريميرليج.

وقال سولشار عقب المباراة لبي بي سي سبورت:"كانت أول مباراة نضطر فيها للدفاع على مر وقت طويل من المباراة، لقد سيطرنا على بقية المباريات، ولكن اليوم رأينا فريقاً يمكنه الدفاع في نصف ملعبه".

وأضاف:"إنه فريق جيد يريد الوصول للمربع الذهبي، الحفاظ على نظافة الشباك كان عظيماً ولكن لا يجب أن نتحمس أكثر من اللازم لأننا نعلم أنه بإمكاننا اللعب بشكل أفضل".

وعن أداء المدافع هاري ماجواير قال:"حين تلعب ضد مهاجم مثل جيمي فاردي، يجب أن تكون في كامل تركيزك لأنك لو أخطأت مرة في توقيت حركتك ستجده وراءك، هاري أدى بشكل جيد".

يذكر أن مانشستر يونايتد بات في المركز الرابع مؤقتاً بـ8 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام الثالث وليستر الخامس وتشيلسي السادس.